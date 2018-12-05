Загадочные события, случившиеся 11 сентября 2001

Зрители, включавшие телевизоры 11 сентября 2001 года, не могли поверить, что то, что они видят на экранах, — не фильм-катастрофа, а реальность. С того момента прошло уже 17 лет, но до сих пор у людей есть масса вопросов, что же произошло. Эти моменты всё ещё вызывают споры, но достоверных разъяснений так никто и не дал.

Башни Всемирного торгового центра к моменту теракта давно стали убыточными. Были даже проекты по сносу зданий, но в истории появился некий бизнесмен Ларри Сильверстайн . Он был готов купить башни, но не мог выплатить всю сумму сразу. По этой причине 23 июля 2001 года была заключена сделка по аренде строений на 99 лет. Сильверстайн сразу же застраховал башни на 3,5 миллиарда долларов, причём в договоре отдельно оговаривался и случай теракта. После разрушения зданий бизнесмен получил полагающуюся ему страховую выплату.

Есть и ещё один интересный момент. В подвале одной башни хранились золотые и серебряные слитки на сумму 160 миллиардов долларов. Из-под завалов после теракта слитки вытащили, но их оказалось всего лишь на 230 миллионов. Где остальные слитки, остаётся тайной.

Смотрите ролик и узнайте, когда предсказывали разрушение башен ВТЦ, какое отношение имеет к теракту нумерология и кто ищет инопланетный след в этой трагедии.