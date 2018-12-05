Фотограф встретил олененка редкого вида 

Норвежский фотограф Мадс Нордсвин повстречал олененка необычного цвета. Его шерстка была настолько белоснежная, что сливалась со снегом, лежащим вокруг. По словам фотографа, зверек буквально исчезал в белом снегу.
"Он подошел ко мне так близко. Я смог заглянуть ему прямо в глаза. Это было незабываемо, он вышел словно из сказки. Можно было подумать, что олененок позирует", — написал норвежец.
По его словам, олененок вел себя спокойно и совершенно не боялся фотографа. Зверьку было очень любопытно разглядывать человека. Он вел себя как маленький исследователь. Постояв рядом с Мадсом, детеныш вернулся к своей маме.
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Back to the cold north❄️ Met this white little reindeer in northern Norway😍 He almost disappeared into the snow! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ — ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact licensing@catersnews.com or call +44 121 616 1100/ +1 646 380 1615.
Ослепляющий белый цвет шерсти животного объясняется небольшой генетической мутацией этого вида. Чаще всего, такой окрас встречается у альбиносов, но этого олененок им не является.
Согласно скандинавским легендам, встреча с белым оленем приносит удачу. Еще с древних времен это считалось чем-то невероятным и удивительным.