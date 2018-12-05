Фотограф встретил олененка редкого вида

Норвежский фотограф Мадс Нордсвин повстречал олененка необычного цвета. Его шерстка была настолько белоснежная, что сливалась со снегом, лежащим вокруг. По словам фотографа, зверек буквально исчезал в белом снегу.

"Он подошел ко мне так близко. Я смог заглянуть ему прямо в глаза. Это было незабываемо, он вышел словно из сказки. Можно было подумать, что олененок позирует", — написал норвежец.

Ослепляющий белый цвет шерсти животного объясняется небольшой генетической мутацией этого вида. Чаще всего, такой окрас встречается у альбиносов, но этого олененок им не является.

Согласно скандинавским легендам, встреча с белым оленем приносит удачу. Еще с древних времен это считалось чем-то невероятным и удивительным.