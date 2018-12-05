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Американец составил график мяуканий кота 

Рамблер 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Ник Юсофф из штата Массачусетс — программист, который стажируется в компании DirectAthletics, которая занимается сбором статистики о спортсменах. Вероятно, чтобы потренироваться, Ник составил график активности своего кота, проанализировав его мяуканье. Свою работу он опубликовал в Сети и другие пользователи подтвердили правдивость его наблюдений.
За день его кот издал 219 мяуканий, при этом наибольшую активность кот проявил в полпятого утра — более 30 звуков.
При этом свой завтрак кот получает всегда в одно и то же время, без пятнадцати семь. Поглощение пищи также сопровождалось звуками в течение часа — очевидно, кот намекал на добавку. А после девяти утра укладывался спать.
Второй прием пищи у кота всегда в 19.00, но мяукать он начинал заранее. С 22 до 23 часов кот также активно мяукал, пока не получал еще одну добавку. С часу ночи до четырех утра кот вел себя тише воды, ниже травы. Самое спокойное время для хозяина.
Интересно, что многие комментаторы отметили, что их питомцы живут по такому же графику.
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