Американец составил график мяуканий кота

Ник Юсофф из штата Массачусетс — программист, который стажируется в компании DirectAthletics, которая занимается сбором статистики о спортсменах. Вероятно, чтобы потренироваться, Ник составил график активности своего кота, проанализировав его мяуканье. Свою работу он опубликовал в Сети и другие пользователи подтвердили правдивость его наблюдений.

За день его кот издал 219 мяуканий, при этом наибольшую активность кот проявил в полпятого утра — более 30 звуков.

При этом свой завтрак кот получает всегда в одно и то же время, без пятнадцати семь. Поглощение пищи также сопровождалось звуками в течение часа — очевидно, кот намекал на добавку. А после девяти утра укладывался спать.

Второй прием пищи у кота всегда в 19.00, но мяукать он начинал заранее. С 22 до 23 часов кот также активно мяукал, пока не получал еще одну добавку. С часу ночи до четырех утра кот вел себя тише воды, ниже травы. Самое спокойное время для хозяина.

Интересно, что многие комментаторы отметили, что их питомцы живут по такому же графику.