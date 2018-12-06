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Россиянке запретили беременеть от умершего мужа 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался признать эмбрионы частью наследства умершего мужчины и не позволил зачать его вдове. Оплодотворенные им яйцеклетки были уничтожены в петербургской клинике, где женщина проходила первую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передают «Известия».
Ростовчанка требовала признать эмбрионы частью наследства, оставленного ей мужем, и провести ЭКО вновь, поскольку первая процедура, совершенная в октябре прошлого года, была оплачена городским фондом ОМС. Тогда женщине не удалось забеременеть, а затем умер ее муж, который был на 30 лет старше. В клинике хранились замороженные эмбрионы, полученные от пары, но медики решили их утилизировать. Суд встал на их сторону, поскольку подобное решение было предусмотрено договором клиники, подписанным супругами.
Как указали юристы медицинского учреждения, эмбрионы могут быть признаны частью наследства, если будут изменены два федеральных закона: «О временном запрете на клонирование человека» и «О трансплантации органов и тканей человека». Кроме того, они сослались на отказ Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 10 апреля 2007 года дать разрешение разведенной женщине, желающей забеременеть с помощью эмбрионов, полученных во время брака.
Несмотря на то, что, по данным Минздрава, в России ежегодно проводится около 65 тысяч процедур ЭКО только за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), ранее российские суд не решали подобные споры, отмечает издание: было вынесено беспрецедентное решение.
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