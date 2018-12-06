Как кукла стала виновной в смерти трех человек

В 1926 году в Детройте (США) произошел удивительный случай: в смерти трех человек обвинили… деревянную куклу.

Кукла по имени Фрэнк Байрон-младший стала, пожалуй, одним из самых необычных подозреваемых, с которым пришлось столкнуться полиции. На нее даже завели уголовное дело, посчитав, что именно эта игрушка стала причиной смерти трех человек.

Хозяином Фрэнка Байрона был знаменитый американский чревовещатель прошлого века по имени Великий Лестер. Кукла была непременным атрибутом всех его выступлений и веселила зрителей, которые охотно приходили на шоу мастера. Так было и в тот злополучный день.

Фрэнк Байрон отпустил очередную шуточку, очень развеселившую публику. Однако невинное выступление обернулось трагедией. От приступа смеха в зале скончались три пожилые женщины.

В студию вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка, как полагается, опросили свидетелей и составили протокол. В результате уголовное дело пришлось завести именно на куклу.

Открытые источники

Дело в том, что очевидцы события в один голос утверждали, что в момент «преступления» хозяин куклы, Великий Лестер, молчал, губы его не шевельнулись ни разу. Тогда как Фрэнк Байрон, напротив, был крайне разговорчив. Привлечь к ответственности Лестера не удалось: свидетельских показаний против него не было и формально он был не виноват в случившемся. Пришлось за хозяина отдуваться кукле.

Фрэнка Байрона записали в подозреваемые в убийстве. Но поскольку говорить кукла, конечно же, не умела и допросить ее не представлялось возможным, вскоре ее отпустили на свободу. Инцидент признали несчастным случаем.

После случившегося Фрэнк Байрон больше никогда не принимал участия в выступлениях Великого Лестера. Сейчас кукла хранится в одном из музеев США.