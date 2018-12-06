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Как кукла стала виновной в смерти трех человек

Крупные провалы известных корпораций 

Рамблер 34 минуты назад
В 2017 году компания Pepsi сняла рекламный ролик с участием модели Кендалл Дженнер. По сюжету девушка покидает фотосессию ради того, чтобы присоединится к забастовке. По одну сторону стояли темнокожие люди, по другую — стражи порядка. Кендалл протягивала одному из полицейских банку напитка, после чего противостояние завершалось миром. Публика была возмущена рекламой, так что кампания по популяризации напитка провалилась.
Провальный ролик Pepsi — не первый случай, когда известные компании совершают ошибки. Одной из самых заметных провальных кампания стала реклама мыла Dove, которую обвинили в расизме. В ней темнокожая женщина снимает футболку, превращаясь в светлокожую, и происходит это потому, что она использует мыло. Несмотря на то, что косметический концерн объяснил сюжет тем, что одинаково относится к людям с любым цветом кожи, общественность увидела в ней намёк на несовершенство темнокожих людей. Производителя завалили письмами разгневанные пользователи, и не помогли даже извинения.
Как опростоволосилась Coca-Cola, в какой скандал угодили компьютеры Apple и что случилось с компанией Kodak, узнайте из ролика.
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