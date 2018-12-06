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Как колонизаторы будут выживать на Марсе 

Рамблер 3 часа назад
Об отправке колонизаторов с Земли на Марс сейчас говорят уже вполне серьёзно. Ведётся подготовка уникальной экспедиции, учёные разрабатывают оборудование, а потенциальные космические путешественники вовсю готовятся к полёту. NASA объявила, что люди полетят к красной планете в тридцатые годы, и это действительно реальный срок при нынешнем уровне развития нашей цивилизации. Но как же будут выживать поселенцы в чужом мире? Специалистам ещё предстоит продумать, как на станции, где обоснуются люди, будет генерироваться воздух, где колонисты будут брать пищу и воду и как они будут защищены от внешних воздействий.
Самое главное для жизни человека — дыхание. Обеспечить поселенцам возможность дышать привычным воздухом — задача первостепенная, без её решения полёт не состоится. Доставка кислородных баллонов с Земли слишком сложна и космически дорога, поэтому сейчас для решения вопроса предлагается использовать зелёные растения, которые будут генерировать кислород. Однако для жизни растений необходима вода. Воду инженеры предлагают аккумулировать из атмосферы. Сегодня уже есть устройства, позволяющие собирать воду даже в пустыне, а на Марсе влажность в ночные часы повышается до 80 процентов, так что приборы должны будут там работать без проблем.
Смотрите ролик и узнайте о ледяном доме для колонизаторов и пищевых принтерах, которые будут печатать еду для марсиан с Земли.
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