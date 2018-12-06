Иностранцам понравился русский стул за 150 рублей

Россиянин ввел в заблуждение иностранцев, но им понравилось.

Геймер из России, решивший застримить, как он проходит игру, заинтересовал иностранных пользователей собственным стулом. Они обратили внимание на спинку кресла, выглядывавшую из-за его спины, и попросили показать, на чем он сидит.

Стример переспросил еще раз, готовы ли вы все увидеть, а потом встал и показал свой стул. Также он отметил, что стул ему обошелся в 150 российских рублей. Наблюдатели оценили находчивость россиянина, ведь у всех сложилось впечатление, что сидит он в большом удобном кресле. Но кресло оказалось всего лишь фоном, а сидеть геймер предпочитает на деревянном стуле, сиденье которого обито мягкой тканью.

На это обратило внимание издание English Russia и опубликовало фрагмент видео в своем твитере. Здесь также оценили выбор российского стримера, отметив, что он ведет себя, как настоящий игрок. Со смекалочкой!