Женщине пришлось кормить грудью змею мужа

Жительница Кении утверждает, что бывший муж заставлял ее кормить змей грудью. Как сообщает издание Pulse, женщина рассказала свою историю в эфире радиостанции Radio Jambo.

Она ничего не знала о змеях, которых держали родственники мужа, пока не вышла замуж и не переехала к ним. «Когда меня отвели к ним домой, то сказали ждать гостей и не убегать, когда они появятся, — рассказывает женщина. — Я тихо сидела и не шевелилась, потому что не знала, что гостями в действительности были три змеи».

По ее утверждению, одна из приползших в комнату змей пыталась пить ее грудное молоко. «Пока все это происходило, я кормила своего ребенка, — говорит женщина. — Мне все же удалось выбраться из этого дома». Отделаться от змей оказалось не так просто. Родственники мужа обязали ее регулярно кормить пресмыкающихся кашей без сахара.

Дело кончилось разводом, однако поводом для него, по словам женщины, стали не змеи, а безответственность мужа, который не желал заботиться о ребенке.