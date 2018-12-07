Что было бы, если бы астероид не убил динозавров

Считается, что динозавры погибли в результате изменения климата, вызванного падением астероида. Но каким был бы наш мир, если бы этой катастрофы не произошло, а динозавры остались бы на планете?

В 2016 году появились результаты исследования британских палеонтологов, говорящие к моменту падения астероида (примерно 65 миллионов лет назад) динозавры вымерли бы в любом случае, а на смену им пришли бы более подвижные и гибкие млекопитающие. Однако с этим мнением согласны не все. Другие исследователи придерживаются мнения, что динозавры имели гигантский эволюционный потенциал, который они накопили за время существования. Часть видов, скорее всего, исчезла бы, но другие определённо сумели бы приспособиться к условиям.

Есть и ещё один аспект. Даже всемирная катастрофа не привела к одномоментному исчезновению древних ящеров, процесс вымирания длился миллионы лет. А вот млекопитающие всё это время эволюционировали. Любопытно, что сегодняшние птицы почти наверняка являются наследниками динозавров. Некоторые небольшие виды динозавров трансформировались в борьбе за пищу: учились подниматься в воздух, проворнее двигались и становились теплокровными. В итоге это и помогло им победить крупных существ.

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