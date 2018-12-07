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Что произойдет, если поделить на ноль 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В школах по всему миру еще в начальных классах детей учат, что на ноль делить нельзя. Но при этом любое число, умноженное на ноль, в итоге само окажется нулем.
Да, нам сказали, что при делении на ноль ничего толкового не выйдет. Но на самом деле, если все же попробовать разделить на ноль, то в итоге можно получить результат.
В математике существует деление на ноль, и его можно изобразить в виде элементарного графика функции, который будет понятен даже тем, у кого по математике в четверти выходило 2.
wikipedia.org
Из этого графика можно сделать вывод, что если в уравнении функции y = 1⁄x x равен нулю, то данная гипербола стремится к бесконечности. На основании этого можно сделать вывод, что если уж и делить на ноль, то вычисление будет равно бесконечности.
Но нужно отметить, что это не применимо во многих алгебраических структурах, а в привычной нам арифметике такое деление проросту не несет никого смысла.
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