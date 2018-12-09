Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая иллюзия заворожила пользователей Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: NovickProf/Twitter
Забаву предложил пользователям Сети профессор Техасского университета Дэвид Новик.
На своей официальной странице соцсети Новик поделился интересной оптической иллюзией.
На картинке вы видите несколько кругов, пересеченных линиями. Кажется, что круги эти разного цвета, тогда как на самом деле это отнюдь не так. Все геометрические фигуры на самом деле однотонные. В очередной раз наши глаза нас обманывают.
NovickProf/Twitter
Этот эффект носит в оптике название иллюзия Мункера-Уайта. И Новик исследовал его в течение нескольких месяцев. Профессор пришел к выводу, что круги меняют цвет в зависимости от цвета пересекающих их линий.
А то, что круги на самом деле однотонные, легко проверить: достаточно лишь увеличить масштаб изображения.
Иллюзия очень понравилась пользователям Сети, один из них выложил изображение кругов, пересеченных разноцветными линиями, на Reddit. Пост всего за сутки набрал почти сорок тысяч просмотров.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сила мечты в новом календаре Pirelli1
Истории их любви теперь изучают толпы
Инцест и отравления в роскошном замке4
Кто она — современная Баба Яга3
Американцев среди ночи разбудил неожиданный гость
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
14:23
Интригующие загадки Древнего Египта
Истории
04:14
Что произошло со Стивеном Хокингом
Люди
11:07
Что было бы, если бы астероид не убил динозавров
Безумный мир
08:05
Как колонизаторы будут выживать на Марсе
Безумный мир Люди
08:14
Как кукла стала виновной в смерти трех человек
Безумный мир
08:09
Крупные провалы известных корпораций
Безумный мир Вещи
13:00
Какие есть теории об инопланетных цивилизациях
Истории Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение