Новая иллюзия заворожила пользователей Сети

Забаву предложил пользователям Сети профессор Техасского университета Дэвид Новик.

На своей официальной странице соцсети Новик поделился интересной оптической иллюзией.

На картинке вы видите несколько кругов, пересеченных линиями. Кажется, что круги эти разного цвета, тогда как на самом деле это отнюдь не так. Все геометрические фигуры на самом деле однотонные. В очередной раз наши глаза нас обманывают.

NovickProf/Twitter

Этот эффект носит в оптике название иллюзия Мункера-Уайта. И Новик исследовал его в течение нескольких месяцев. Профессор пришел к выводу, что круги меняют цвет в зависимости от цвета пересекающих их линий.

А то, что круги на самом деле однотонные, легко проверить: достаточно лишь увеличить масштаб изображения.

Иллюзия очень понравилась пользователям Сети, один из них выложил изображение кругов, пересеченных разноцветными линиями, на Reddit. Пост всего за сутки набрал почти сорок тысяч просмотров.