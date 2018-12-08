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Американцев среди ночи разбудил неожиданный гость 

Рамблер 6 часов назад
Ночной звонок всегда вселяет чувство тревоги. Особенно, если дело касается незваных гостей.
Кайл Стульц и Элли Джонстон, американская пара из Аляски, внезапно проснулась посреди ночи от неожиданного звонка в дверь. Сначала супруги решили, что это шутка детей, живущих по соседству, но время было слишком позднее. Тогда они проверили записи с камер наблюдения.
Каково же было их изумление, когда ночным гостем оказался лось. Он случайно нажал на звонок, но не стал ждать, пока хозяева откроют ему дверь и просто ушел. Личность визитера немало позабавила Кайла и Элли. Видео они выложили на своей странице в соцсетях, чтобы поделиться ночным приключением.
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