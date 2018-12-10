Случаи массового исчезновения людей, оставшиеся тайной

Человек не может просто взять и раствориться в воздухе, и уж точно такого не может произойти с несколькими людьми одновременно. Или может?

Эскимосская деревня на озере Ангикуни

Прошло уже более 80 лет, а ученые так и не нашли объяснение загадочному исчезновению людей в 1930 году в Канаде. Ангикуни — такое название носило не только озеро, но и местная рыбацкая деревня, расположенная неподалеку. В ней жили около 2000 инуитов, всегда радостно привечающих путников.

Эта местность была лакомым кусочком для охотников и рыболовов — в окрестностях били пушного зверя. Хотя добраться до Ангикуни было непросто, находились отважные искатели, среди которых был и канадский охотник по имени Джо Лабелль. Он частенько бывал в тех краях, а после охоты любил останавливаться в деревне инуитов, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Но 12 ноября 1930 года ему не удалось встретить старых знакомых. В тот день было холодно, так что Лабелль страшно замерз и считал минуты до деревни. Наконец показались иглу, но Джо отметил, что вокруг как-то подозрительно пустынно. Он подкатил на лыжах к первому дому и вошел. Внутри не было никого, хотя обстановка говорила о том, что жители покинули дом как будто несколько минут назад: в котелке булькала похлебка, все вещи были на своих местах.

Обойдя всю деревню, Джо не нашел ни души. В иглу остались вся теплая одежда и оружие, продовольствие, а вокруг деревни снег не сохранил ни одного человеческого следа, несмотря на безветренную погоду. Испугавшись, охотник в спешке отправился к ближайшему телеграфу. Через несколько часов прибыл отряд.

Жуткие подробности открылись полиции. Во‑первых, местное кладбище оказалось совершенно разорено: могилы были разрыты, а трупы исчезли. Во‑вторых, недалеко от деревни нашли мертвых собак. Эскимосы, считающие собак своими кормильцами и большой ценностью, никогда в жизни бы не убили целую стаю и уж точно не тронули бы своих покойников.

Куда делись эскимосы, почему они бросили весь свой скарб, не взяли ни еды, ни одежды, так и осталось загадкой.

Маяк островов Фланнан

Фланнан — небольшой архипелаг неподалеку от Шотландии. Над одним из островков высится 23-метровый маяк. Сегодня острова необитаемы: с тех пор как маяк стал работать автоматически, профессия смотрителей маяка ушла в прошлое.

А в начале прошлого века на маяке должны были постоянно дежурить три смотрителя, еще один находился на береговой станции. Когда случилось таинственное, вахту несли трое: второй помощник смотрителя Джеймс Дукат, первый помощник Томас Маршалл и ассистент Дональд Макартур. Главный смотритель Джозеф Мур впоследствии говорил, что все было как обычно, когда он уезжал с маяка тремя неделями ранее.

Итак, 15 декабря 1900 года с парохода «Арктор» поступило сообщение: экипаж пожаловался, что от маяка нет никакого сигнала. К сожалению, власти не придали этому большого значения, а рейс на маяк, который должен был состояться 20 декабря, отменили из-за плохих погодных условий. Только 26 декабря Джозефу Муру и команде удалось добраться до маяка. Но их никто не встретил, кроме голого флагштока. Ворота и все двери оказались заперты, кровати смотрителей были не заправлены, а часы остановились.

Удивительно, но лампы маяка были отлично начищены, в них было достаточно топлива, а водонепроницаемые плащи смотрителей висели на своих крючках. Единственное, что было странно в обстановке маяка, — перевернутый кухонный стол. И, собственно, отсутствие людей.

Недоумевая, Мур читал последние записи в журнале:

12 декабря. День. Сильный северо-западный ветер. Море яростно хлещет. Никогда не видел такого шторма. 12 декабря. Полночь. По-прежнему бушует шторм. Невозможно выйти наружу. Проходящее судно, не услышав туманного горна, приблизилось к маяку так близко, что можно разглядеть огни кают. Дукат раздражен. Макартур плачет. 13 декабря. Полдень. Шторм на протяжении всей ночи. Серый дневной свет. Дукат и Макартур плачут и молятся. 14 декабря. Нет выхода. Все молимся. 15 декабря. Шторм закончился. Море спокойно. Бог над всем.

Странность записей состояла в том, что в эти дни в районе Фланнан погода, конечно, была свежей, но шторм начался лишь под утро 16 декабря, когда огонь маяка уже сутки как не светил. А Дукат и Макартур были потомственными моряками, смелыми людьми, которые во время штормов никогда не молились и уж тем более не плакали.

Тщательный осмотр острова ничего не дал, если не считать того, что на западном берегу, на причале, обнаружили погнутое ограждение. По официальной версии, служители стали жертвой необычайной силы шквала. Но она мало кого удовлетворила.