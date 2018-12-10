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Кот-разрушитель продается за 197 тысяч рублей 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Avito
Житель Кемерово продает своего кота Семена за 197 тысяч рублей.
Avito
За всю свою жизнь шестилетний кот успел испортить дорогостоящий телевизор, пробковый пол стоимостью в 88 тысяч рублей, сгрыз HDMI кабель и USB кабель в бронированной оболочке. Вдобавок ко всему прочему, кот-разрушитель пьет воду только в тот момент, когда она льется из-под крана. Такой питьевой режим питомца делает счета неоправданно большими. Также пушистый тиран ест сухой корм только одного вида и признает наполнитель для туалета исключительно определенной марки.
Avito
После такого ущерба, нанесенного котом за все эти годы, становится ясно, что Сергей хочет восполнить стоимость разрушений, над которыми постарался кот.
"Торг уместен в пределах стоимости самого животного. То есть кот стоит один рубль. Я готов уступить 50 копеек. Обмену он не подлежит, а вот варианты покупки кота в кредит — рассматриваются. Правда, питомца мы отдадим после полной оплаты. Возврату, кстати, кот не подлежит", — написал в комментариях к объявлению кировчанин.
Более того, Семен не любит, когда хозяева подолгу спят. Ему нравится поднимать их в шесть утра, а если лежебоки не соглашаются с любимцем и остаются нежиться в кровати, кот начинает кусать их за ноги. Зато, по словам Сергея, у кота никогда не бывает блох и он может охранять дом.
Комментарии5
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