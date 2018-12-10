Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собака месяц ждала хозяйку на месте пожара 

Рамблер 3 часа назад
Фото: facebook.com
Пес Медисон целый месяц упорно ждал свою хозяйку на месте сгоревшего дома и в итоге дождался.
Жители города Парадайз в штате Калифорния пострадали от лесных пожаров в начале ноября. Огонь охватил порядка шести тысяч квадратных метров. Более 85 человек погибли, а 11 пропали без вести. Было принято решение эвакуировать Парадайз. К сожалению, хозяйка Медисона Андреа Гэйлорд тоже была эвакуирована без своих питомцев, а ее дом сгорел.
Целый месяц Гэйлорд гадала, что же произошло с ее псом и жив ли он. Она знала, что Медисон остался возле дома.
Когда опасность миновала и жители Парадайз смогли вернуться домой, женщина нашла своего любимца, ждавшего ее на пепелище дома как ни в чем не бывало. Андреа возвратилась не одна. Вместе с ней приехал еще один ее пес — Мигель. Его спасли на цитрусовых плантациях, через несколько недель после стихийного бедствия.
До приезда Гэйлорд, Медисона заметила спасательница животных Шейла Салливан. Но пес отказался жить у нее, поэтому она подкармливала собаку на месте сгоревшего дома.
Теперь Андреа, Медисон и Мигель будут строить новый дом, так как от старого уже ничего не осталось.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случайные находки, которые стоят неимоверных денег
Кот-разрушитель продается за 197 тысяч рублей5
Тест: хорошо ли вы знаете химию1
Гениальные изобретения, упрощающие быт1
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
12:40
Занятия, которые будут хорошо оплачиваться завтра
Люди
10:47
Почему города наполовину под землей
Безумный мир Истории
03:50
Убил ли Моцарта Сальери
Люди Истории
02:03
Дочь нашла мать, которую считала умершей 69 лет
Безумный мир
00:17
Тайваньская продавщица рыбы оказалась моделью
Люди
14:23
Интригующие загадки Древнего Египта
Истории
04:14
Что произошло со Стивеном Хокингом
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение