Собака месяц ждала хозяйку на месте пожара

Пес Медисон целый месяц упорно ждал свою хозяйку на месте сгоревшего дома и в итоге дождался.

Жители города Парадайз в штате Калифорния пострадали от лесных пожаров в начале ноября. Огонь охватил порядка шести тысяч квадратных метров. Более 85 человек погибли, а 11 пропали без вести. Было принято решение эвакуировать Парадайз. К сожалению, хозяйка Медисона Андреа Гэйлорд тоже была эвакуирована без своих питомцев, а ее дом сгорел.

Целый месяц Гэйлорд гадала, что же произошло с ее псом и жив ли он. Она знала, что Медисон остался возле дома.

Когда опасность миновала и жители Парадайз смогли вернуться домой, женщина нашла своего любимца, ждавшего ее на пепелище дома как ни в чем не бывало. Андреа возвратилась не одна. Вместе с ней приехал еще один ее пес — Мигель . Его спасли на цитрусовых плантациях, через несколько недель после стихийного бедствия.

До приезда Гэйлорд, Медисона заметила спасательница животных Шейла Салливан . Но пес отказался жить у нее, поэтому она подкармливала собаку на месте сгоревшего дома.

Теперь Андреа, Медисон и Мигель будут строить новый дом, так как от старого уже ничего не осталось.