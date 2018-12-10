Невеста возмутила требованиями к нарядам гостей

Уже не в первый раз в Сети появляются сообщения о странных требованиях молодоженов к своим свадьбам. Кто-то указывает минимальную стоимость подарков, которые желает получить от гостей, кому-то важны даже самые мелкие детали, а еще одна неизвестная невеста опубликовала на своей страничке в соцсети строгие требования к внешнему виду гостей.

Скриншотом удивительного сообщения поделился один из пользователей Reddit.

Стройным подружкам и родственницам невеста настоятельно рекомендовала явиться на торжество в туфлях от Christian Louboutin а на плечи накинуть шарф от известного бренда. Тем же девушкам, чей вес превышает 75 килограммов, невеста посоветовала облачиться в черные платья.

Мужчинам, обладающим среднестатистической фигурой, особых требований девушка предъявлять не стала, видимо, решив, что классического костюма будет вполне достаточно. А вот представителям сильного пола, имеющим проблемы с весом, согласно желанию невесты, необходимо облачиться в камуфляж, а на ноги надеть кроссовки.

Не забыла невеста и про детей. Малышей, которые будут присутствовать на свадьбе, родителям надлежит одеть в красную одежду (по задумке молодоженов, малыши должны в какой-то момент торжества составить форму сердца).

Назвала девушка и минимальную стоимость нарядов: гостям необходимо тщательно подготовиться к празднику и приобрести себе платье или костюм, цена которого не ниже 1000 долларов.

В конце своего сообщения невеста отметила, что до свадьбы еще достаточно времени (полтора года), поэтому она рассчитывает, что приглашенные отнесутся с пониманием к ее просьбам и хорошенько подготовятся к торжеству, учитывая все нюансы.