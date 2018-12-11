Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома

В американском городке Парадиз, штат Калифорния, кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома. На видео их воссоединения обратил внимание информационный портал ABC 10.

Корини Верблоу (Courtney Werblow) была вынуждена оставить кота по кличке Тимбер во время эвакуации из-за пожара Camp Fire. Она вместе с детьми и родителями спешно покидала жилье и не взяла кота, не сумев найти его. Верблоу надеялась, что питомцу удалось выжить и вернулась на пожарище, как только опасность миновала.

Американка снимала на видео то, что осталось от дома, как вдруг увидела вдали кошку. Верблоу сразу поняла, что это Тимбер, эмоционально начала звать ее и поставила рядом с собой миску с кошачьим кормом. «Ты сделала это! Ты смогла! Все хорошо, малыш. Мы здесь. Мы приехали за тобой!» — кричала женщина коту и начала гладить его, как только он подошел. В конце ролика Верблоу расплакалась.

Женщина поделилась видео на своей странице в Facebook. «Никогда не теряйте надежду! Сегодня, месяц спустя после пожара, мы приехали к сгоревшему дому родителей и нашли мою кошку Тимбер! Она жива! Слава Богу!» — написала она.

Верблоу рассказала журналистам, что Тимбер — особенная кошка. Питомец появился в их семье после свадьбы, когда женщина забеременела вторым ребенком. Однако вскоре ей пришлось отдать кошку родителям, так как арендодатель дома, который Верблоу снимала с мужем, был против животных. Теперь семья планирует жить вместе, так как после пожара у них не осталось ни дома, ни денег.

Ролик набрал больше полумиллиона тысяч просмотров, растроганные комментаторы поздравляли Верблоу, признавались, что видео заставило их плакать и называли произошедшее чудом.

Пожар Camp Fire, бушевавший на территории Калифорнии в ноябре, стал самым смертоносным в истории штата: в нем погибли 85 человек.