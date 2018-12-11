Крадут еду и документы: обезьяны осадили офисы чиновников в Индии

Обезьяны заполонили правительственный квартал в Нью-Дели. Краснолицые макаки-резусы добрались до зданий различных министерств и даже до канцелярии премьер-министра Индии, сообщает Channel NewsAsia.

Большие стаи приматов взяли в осаду здания министерств финансов и обороны, а также штурмовали дворец президента. Им удалось проникнуть в офисы многих чиновников, где животные вдоволь развлеклись с некоторыми важными документами.

Под удар зверей попали и прохожие, у которых макаки воровали еду и отбирали мобильные устройства.

«Очень часто они выхватывают еду у прохожих, а иногда они даже рвут файлы и документы, забираясь через окна в помещения», — рассказал сотрудник индийского Министерства внутренних дел Рагини Шарма.

Специалисты рекомендовали чиновникам и жителям столицы Индии не устанавливать с обезьянами прямого зрительного контакта и не приближаться к самкам приматов с детьми, чтобы не спровоцировать нападения.