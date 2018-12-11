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Крадут еду и документы: обезьяны осадили офисы чиновников в Индии 

Мир24 7 часов назад
Фото: Мир24
Обезьяны заполонили правительственный квартал в Нью-Дели. Краснолицые макаки-резусы добрались до зданий различных министерств и даже до канцелярии премьер-министра Индии, сообщает Channel NewsAsia.
Большие стаи приматов взяли в осаду здания министерств финансов и обороны, а также штурмовали дворец президента. Им удалось проникнуть в офисы многих чиновников, где животные вдоволь развлеклись с некоторыми важными документами.
Под удар зверей попали и прохожие, у которых макаки воровали еду и отбирали мобильные устройства.
«Очень часто они выхватывают еду у прохожих, а иногда они даже рвут файлы и документы, забираясь через окна в помещения», — рассказал сотрудник индийского Министерства внутренних дел Рагини Шарма.
Специалисты рекомендовали чиновникам и жителям столицы Индии не устанавливать с обезьянами прямого зрительного контакта и не приближаться к самкам приматов с детьми, чтобы не спровоцировать нападения.
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