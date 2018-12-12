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Установлен рекорд по скорости укуса 

Популярная механика + ещё 1 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Членистоногие часто оказываются рекордсменами подобного рода — собственные маленькие размеры дают им возможность быстро бегать, летать, высоко прыгать и т.д. относительно собственного роста. Длина тела наших рекордсменов — порядка сантиметра, но их достижение, однако, неплохо смотрится и в абсолютных цифрах.
Как сообщает РИА Новости, поймав несколько особей Mystrium camillae, ученые следили за их поведением, используя рентген и высокоскоростные камеры, способные получать свыше 480 тысяч кадров в секунду. Эти наблюдения показали, что "дракулы" являются чемпионами Земли по скорости укуса.
Как выяснили ученые, челюсти этих муравьев разгоняются до 320 километров в час за 0,000015 секунды. При этом, сила их удара настолько высока, что соприкосновение со жвалами опрокидывает и оглушает термитов и других более крупных насекомых. Достигается это за счет особого строения жвал, делающего их похожим на пружину, энергия деформации которой освобождается в момент укуса.
Добытая таким образом живность — в основном тоже насекомые — относится в муравейник, где самка откладывает в нее яйца. Вылупившиеся личинки съедают свой корм, а потом наступает самое интересное. Для взрослых "дракул" характерен крайне необычный способ питания. Привычных нам органов, служащих для поглощения твердой пищи, у них нет, а питаются они кровью и прочими жидкостями собственных личинок, которых безжалостно кусают. Нравится ли это личинкам, неизвестно, но они в ходе этой процедуры не погибают. Ну, обычно.
Что интересно, данный способ кормления присущ еще по крайне мере одному виду муравьев, которые, вообще-то, не приходятся австралийским "дракулам" близкими родственниками. Это живущие на Мадагаскаре очень редкие Adetomyrma venatrix, которые в просторечии именуются… тоже "дракулами".
Вполне вероятно, что нынешний рекорд будет побит по мере открытия новых, родственных Mystrium camillae, видов.
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