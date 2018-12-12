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Каким может быть апокалипсис 

Рамблер 6 часов назад
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что страна намеревается выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности. Договор, заключённый после окончания холодной войны, предполагал, что страны не будут производить и производить испытания таких ракет. Выход США будет означать, что контроль над проблемой утеряется, так что вероятность, что ядерный взрыв всё-таки прогремит, повышается в десятки раз. Однако ядерный апокалипсис — не единственный вариант для конца света.
Ещё один сценарий конца света очень полюбился киношникам. Падение гигантского космического тела, убивающего всё живое на планете, — часто обыгрываемый в боевиках сюжет. Между тем, вероятность такого развития события не так уж и мала, а последствия действительно могут быть катастрофическими. Доказательством тому служит падение астероида, 66 миллионов лет назад уничтожившего динозавров. Но сегодня учёных волнует куда более реальный апокалипсис, связанный с перенаселением.
Сейчас на Земле живёт 7 миллиардов человек, и население постоянно растёт. Во многих странах уже сейчас остро стоит проблема голода, а в будущем мы может столкнуться с вопросом доступности еды в глобальном масштабе. Ещё более остро встанет вопрос о питьевой воде, которая даже в наши дни для ряда регионов является дефицитом.
Смотрите видео и узнайте ещё о нескольких апокалиптических сценариях, которые могут испугать не на шутку.
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