Что находится за границей Вселенной

Когда физики говорят о Вселенной, они, конечно, имеют в виду наблюдаемую Вселенную. И в данном случае слово "наблюдаемый" связано не с наблюдателем, оптические возможности которого серьезно ограничены, а со скоростью света. И соответственно, наблюдаемая Вселенная имеет физические границы, обусловленные скоростью распространения света.

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Наша Вселенная постоянно расширяется. Для удобства принято считать, что Вселенная — это шар диаметром около 93 миллиардов световых лет и центром в Солнечной системе, поскольку наблюдатель находится именно здесь. На самом деле, это определение будет справедливо для любой точки нашей Вселенной.

В последнее время физики обсуждают теорию мультивселенной, которая допускает существование других вселенных за пределами нашей. Они могут представлять собой такие же шары, но со своими физическими законами.

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На этой карте представлена модель Вселенной со всеми галактиками от самых горячих, ярко-голубых до самых холодных, красных. Во всей Вселенной температура примерно одинакова и равняется 2,725 Кельвина. Однако есть область температура, которой существенно отличается и составляет всего 70 микрокельвин. Есть несколько теорий, объясняющих это явление, и одна из них заключается в том, что в этом месте происходит взаимодействие с другой вселенной, в которой действуют иные физические законы.