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Что находится за границей Вселенной 

Рамблер 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
Когда физики говорят о Вселенной, они, конечно, имеют в виду наблюдаемую Вселенную. И в данном случае слово "наблюдаемый" связано не с наблюдателем, оптические возможности которого серьезно ограничены, а со скоростью света. И соответственно, наблюдаемая Вселенная имеет физические границы, обусловленные скоростью распространения света.
Wikimedia
Наша Вселенная постоянно расширяется. Для удобства принято считать, что Вселенная — это шар диаметром около 93 миллиардов световых лет и центром в Солнечной системе, поскольку наблюдатель находится именно здесь. На самом деле, это определение будет справедливо для любой точки нашей Вселенной.
В последнее время физики обсуждают теорию мультивселенной, которая допускает существование других вселенных за пределами нашей. Они могут представлять собой такие же шары, но со своими физическими законами.
Wikimedia
На этой карте представлена модель Вселенной со всеми галактиками от самых горячих, ярко-голубых до самых холодных, красных. Во всей Вселенной температура примерно одинакова и равняется 2,725 Кельвина. Однако есть область температура, которой существенно отличается и составляет всего 70 микрокельвин. Есть несколько теорий, объясняющих это явление, и одна из них заключается в том, что в этом месте происходит взаимодействие с другой вселенной, в которой действуют иные физические законы.
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