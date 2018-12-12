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Задание профессора своим студентам вышло ему боком 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Andrew R. Cline, Ph.D./Facebook
Профессор Эндрю Клейн из Университета Миссури дал своим ученикам заведомо невыполнимое задание. Преподаватель дисциплины под названием "Основы конвергенции в СМИ" предложил студентам создать какой-либо медиаконтент в соцсетях, который сможет быстро набрать популярность и стать вирусным в Сети.
Клейн был уверен — ученики провалят задание, потому что искусственно привлечь внимание пользователей очень сложно. А тот, у кого это все же получается, срывает куш и зарабатывает круглую сумму. К его собственному удивлению, некоторые из его студентов смогли создать такой контект.
Сидни Арлт сняла видео с занятий Эндрю Клейна. Она разместила его со своего личного аккаунта в Твиттер, подписав:
Мой профессор устроил новогоднюю вечеринку вместо финального экзамена, но на нее никто не пришел.
Всего за неделю видео набрало более 8 миллионов просмотров, его ретвитнули более 72 тысяч раз.
Профессору начали писать письма со словами поддержки. Кто-то даже записал ответное видео с эмоциональной реакцией на просмотр ролика.
Даже сотрудники из администрации Университета, в котором преподает профессор, поверили в подлинность записи.
За выполнение своего задания Арлт и ее одногруппники получили пятерки. Но сам Эндрю Кляйн пожаловался на недостаток критического мышления у большинства пользователей соцсетей. Он отметил, что после просмотра сам собой напрашивается вопрос: почему вообще профессор устраивает какую-то вечеринку вместо экзамена? Также он обратил внимание на излишне эмоциональный отклик тех, кто увидел запись. Такое поведение стало частью культуры социальных сетей. Возможно, предположил Кляйн, правды в этом не больше, чем в самом видеоролике.
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