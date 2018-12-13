У кораллов обнаружен слух

Группа исследователей из Океанографического института Вудс-Хоул обнаружила, что личинки кораллов предпочитают оседать в местах, где уже слышны звуки, характерные для кораллового рифа. В своей статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, группа описывает эксперимент, который они провели на рифах в Карибском море, и его итоги.

Испускаемый человечеством в атмосферу углекислый газ не только повышает среднюю температуру, но и делает Мировой океан кислее. Это плохо влияет на формирующие рифы коралловые полипы — в таких условиях им труднее строить скелеты. Видимо поэтому в последние годы коралловые рифы на Земле быстро вымирают. Это явление, известное в англоязычной литературе как coral bleaching, носит глобальный характер и, вообще говоря, означает, что мир вокруг нас необратимо меняется.

Ученые пытаются понять, каковы закономерности расселения полипов по морям. Предыдущие исследования показали, что их личинки чувствительны к температуре, свету и химическим веществам, производимым другими существами, живущими в море.

Чтобы выяснить, может ли звук играть такую же роль, ученые разместили 18 коробок (половина из которых имела прозрачные стенки), заполненных водой и личинками кораллов Porites astreoides, в трех местах — от здоровой рифовой среды до бесплодного безжизненного участка. Все места были одинаково освещены. Единственная значимая разница между ними заключалась в шуме, создаваемом живущими там существами.

Рифовые сообщества выделяются на общеокеаническом фоне высоким фоном разнообразных низкочастотных звуков. Бесплодные участки, с другой стороны, обычно лишены звуков, за исключением высокочастотного шума, производимого креветками.

Команда оставила ящики на месте на два с половиной дня, а затем проверила их, чтобы узнать, прикрепились ли личинки. На 50 процентов больше личинок прикрепилось там, где было шумнее.

Полученные данные указывают на то, что личинки кораллов используют звук при принятии решений о том, где остановиться. Это открытие также указывает на то, что личинки кораллов можно было бы заставить заселять бесплодные районы, установив там устройства, издающие характерные для рифов звуки.