Американка заставила домработницу жениться на себе

Американке Алии Имад Фалех Аль-Хунейти из Секокуса (штат Нью-Джерси) грозит тюремный срок за принуждение к труду, укрытие гражданки другой страны и мошенничестве с замужеством. Почти 10 лет она удерживала в плену свою домработницу из Шри-Ланки против ее воли, сообщает New York Post.

43-летняя агрессорша заставляла бесплатно работать свою пленницу, почти не выпускала ее на улицу и даже вынудила на себе жениться, чтобы избежать депортации. Свадьба состоялась 11 апреля текущего года.

Отмечается, что обвиняемая привезла свою жертву в США в 2009 году, чтобы та работала у нее на дому и проживала в стране по временной визе. Хунейти вынудила домработницу пропустить все визовые сроки и нелегально оставаться в стране.

Сейчас американке грозит тюремное заключение сроком на 30 лет, а также штраф в размере 250 тысяч долларов. Дама свою вину отрицает, пока ее освободили под залог.