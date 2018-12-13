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Американка заставила домработницу жениться на себе 

Мир24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: Department of Homeland Security
Американке Алии Имад Фалех Аль-Хунейти из Секокуса (штат Нью-Джерси) грозит тюремный срок за принуждение к труду, укрытие гражданки другой страны и мошенничестве с замужеством. Почти 10 лет она удерживала в плену свою домработницу из Шри-Ланки против ее воли, сообщает New York Post.
43-летняя агрессорша заставляла бесплатно работать свою пленницу, почти не выпускала ее на улицу и даже вынудила на себе жениться, чтобы избежать депортации. Свадьба состоялась 11 апреля текущего года.
Отмечается, что обвиняемая привезла свою жертву в США в 2009 году, чтобы та работала у нее на дому и проживала в стране по временной визе. Хунейти вынудила домработницу пропустить все визовые сроки и нелегально оставаться в стране.
Сейчас американке грозит тюремное заключение сроком на 30 лет, а также штраф в размере 250 тысяч долларов. Дама свою вину отрицает, пока ее освободили под залог.
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