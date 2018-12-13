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Чем удивляют пчелы 

Рамблер 3 часа назад
Пчёлы — вполне привычные нам насекомые. Большинство людей знают о пчёлах только то, что они делают мёд, летят на сладкое и могут ужалить. Между тем, эти удивительные насекомые создают в ульях целый мир со своими законами. Вот несколько фактов о пчёлах, которые не могут не поражать.
1. В улье есть главная пчела, королева. Пчела-матка может прожить до восьми лет, и её задача — снабжать семейство потомством. Когда королева готова к осеменению, она вылетает из улья и поднимается в воздух, а вслед за ней отправляются трутни, в том числе из других ульев. Трутни осеменяют матку, после чего сами погибают. Больше всего яиц матка откладывает в первые два года жизни, а потом производительность её снижается.
2. У каждого жителя улья есть обязанности. В среднем в улье обитает 50 000 пчёл, и каждая занята своим делом. Любопытно, что своего рода сообщество, где каждому члену предоставляются определенные права и обязанности, формируется лишь после того, как численность пчёл достигнет определённого значения.
3. В некоторых регионах Китая пчёлы не живут. Когда-то Мао Цзэдун объявил борьбу с воробьями, что привело к размножению насекомых. Разросшиеся популяции пришлось истреблять с помощью пестицидом, что и привело к исчезновению пчёл. Теперь сельскохозяйственные работники вынуждены сами выполнять их функцию, опыляя растения вручную.
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