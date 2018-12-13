Чем удивляют пчелы

Пчёлы — вполне привычные нам насекомые. Большинство людей знают о пчёлах только то, что они делают мёд, летят на сладкое и могут ужалить. Между тем, эти удивительные насекомые создают в ульях целый мир со своими законами. Вот несколько фактов о пчёлах, которые не могут не поражать.

1. В улье есть главная пчела, королева. Пчела-матка может прожить до восьми лет, и её задача — снабжать семейство потомством. Когда королева готова к осеменению, она вылетает из улья и поднимается в воздух, а вслед за ней отправляются трутни, в том числе из других ульев. Трутни осеменяют матку, после чего сами погибают. Больше всего яиц матка откладывает в первые два года жизни, а потом производительность её снижается.

2. У каждого жителя улья есть обязанности. В среднем в улье обитает 50 000 пчёл, и каждая занята своим делом. Любопытно, что своего рода сообщество, где каждому члену предоставляются определенные права и обязанности, формируется лишь после того, как численность пчёл достигнет определённого значения.