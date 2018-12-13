Женщина тратит 126 тысяч на подарки для собаки

В Рождество люди покупают подарки родным и близким, а вот 52-летняя консультант по здравоохранению Джози Картер тратит все на свою маленькую чихуахуа Квини. Женщина истратила 1500 фунтов стерлингов (126 тысяч рублей) на подарки для своей любимицы.

Для Квини на Рождество Джози кладет 30 подарков под елку, готовит собачье канапе, индейку и просекко для собак со специальными трюфелями.

Домочадцы и родственники Джози знают, что для нее Квини на первом месте, но в Рождество им не очень хочется, чтобы собака присоединялась к застолью.

"Квини — центр моего мира. Она получает то, что хочет и запросы у нее не дешевые. Дети, внуки и даже мой муж знают, что Квини для меня на первом месте. Я ничего для нее не жалею", — признается Джози изданию The Sun.

Картер завела собаку в 2013 году. С тех пор она потратила на нее около 60 тысяч фунтов стерлингов (5 миллионов рублей). У Квини есть собственный гардероб с одеждой, коляска на тот случай, если она устанет на прогулке и множество других аксессуаров. Также чихуахуа посещает сеансы массажа и рэйки (для очищения чакр).

"Я потратила около 10000 фунтов на охрану дома, так как боялась, что Квини могут украсть. Я никогда не оставляю ее без присмотра, а если меня нет рядом, то за ней присматривает няня", — рассказывает хозяйка Квини.

За неделю до Рождества Джози и Квини устраивают вечернику для своих друзей и их собак. У маленькой чихуахуа есть своя дизайнерская кроватка, рядом с которой Джози наряжает "собачью" елку. Никто из гостей сначала не верит, что большинство подарков под рождественским деревом предназначены для питомца.

Metro

В Рождество Квини ходит в тематических нарядах, а в остальное время она носит платья, пальто или меховую шубку.