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Пермяк решил продать усы своего кота 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
У жителя Перми накопились усы, выпавшие у его кота и кошки, и он выставил их на продажу. Об этом сообщает РИА Новости.
Владелец животных Семен разместил объявление о продаже на популярной интернет-площадке. В объявлении он указал, что усы натуральные и что из кота их не дергали. Каждый кошачий ус он оценил в 50 рублей. По его мнению, такое предложение могло бы интересно мастерам, которые занимаются изготовлением игрушек для детей.
depositphotos.com
У него живут кот и кошка шотландской породы, и иногда у них выпадают усы. Это естественный процесс, правда сам Семен не замечает, как это происходит, а вот более внимательные жена и ребенок выпавшие усы находят постоянно. Почему-то они их не выбрасывали, а просто собирали в пакет. Вообще Семен не рассчитывал, что кто-то всерьез решит купить у него усы. Но покупатель нашелся, он искал материал, из которого можно было бы изготовить струны для декоративной гитары в готическом стиле. Однако усы ему не подошли по цвету: требовались черные, а в продаже были только светлые.
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