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Женщина решилась на ЭКО из-за некрасивого мужа 

Lenta.ru 1 час назад
Пользователь Reddit рассказал, что его жена решила забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения, поскольку хотела для своего ребенка более привлекательного отца. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
По утверждению мужчины, через три года после заключения брака они задумались о детях. Жена призналась, что хочет подыскать донора спермы, который умнее и красивее, чем супруг. По ее замыслу, тогда у их будущего сына или дочери будет хорошая наследственность, что значительно облегчит жизнь ребенку.
Идея озадачила пользователя Reddit. Мужчина знал, что не особенно привлекателен, однако его жена тоже не могла похвастаться выдающимися внешними данными. Он поинтересовался, не стоит ли в таком случае подобрать для ребенка не только другого отца, но и другую мать, однако женщину не заинтересовал такой вариант.
Многие читатели раздела об отношениях были поражены его историей. «Всякий раз, когда думаю, что видел все, Reddit подкидывает мне что-то новенькое», — прокомментировал один из них.
Позднее пользователь Reddit добавил, что, как выяснилось после разговора с женой, она уже подобрала отца для ребенка. Им должен был стать ее сослуживец, с которым у нее были внебрачные отношения. Мужчина утверждает, что после этого решил подать на развод.
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