Осьминоги под экстази и другие дикие открытия года

2018 год был полон научных открытий и технологических прорывов. Например, археологи нашли затерянные города майя, а в Китае, возможно, появились первые в истории человечества генетически модифицированные дети. Однако ученые, порой, проводят странные и, на первый взгляд, бессмысленные исследования. «Лента.ру» рассказывает о самых необычных и странных научных работах уходящего года.

Осьминожий экстаз

В сентябре 2018 года в журнале Current Biology была опубликована работа американских ученых, которые дали осьминогам попробовать экстази (MDMA). В эксперименте участвовали семь головоногих вида Octopus bimaculoides (калифорнийские двупятнистые осьминоги), которые предпочитают вести одиночный образ жизни. Исследователи предварительно изучили биохимию нервной системы, лежащую в основе асоциального поведения животных.

Оказалось, что у осьминогов были гены, которые кодировали серотонин — нейромедиатор, известный как «гормон счастья». Известно, что у людей серотонин связывается с поступающим в организм MDMA, что в итоге влияет на поведение. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой подобный эффект будет наблюдаться и у моллюсков. Это было смелое предположение, поскольку у осьминогов почти отсутствует кора головного мозга и сложная система вознаграждения.

Получившие экстази моллюски были перемещен в банк с тремя комнатами, в одной из которых находился самец осьминога, а в другой — игрушка. Обычно моллюски избегали встречи с сородичами, однако MDMA изменил их поведение. Ученые пришли к выводу, что, поскольку общий предок человека и осьминогов жил 500 миллионов лет назад, структура серотонина просуществовала в почти неизменном виде все это время и играла большую роль в эволюции обоих видов, несмотря на принципиальные различия в нервной системе. Впрочем, нашлись и критики исследования, которые утверждают, что в эксперименте использовалась слишком небольшая выборка животных и нужны дополнительные доказательства.

Зомби-белки

В октябре 2018 года американские врачи опубликовали сообщение о странном случае заражения прионной инфекцией. Житель Рочестера (штат Нью-Йорк) в возрасте 61 года был помещен в больницу с серьезными нарушениями когнитивной деятельности, симптомами шизофрении, психозом и неспособностью ходить. Через пять месяцев после появления симптомов мужчина умер. Результаты сканирования показали, что он был болен формой болезни Крейтцфельдта-Якоба (CJD), вызванной прионами.

Неправильно свернутые прионы катализирует превращение обычных прионов в такие же дефектные белки, и мозг буквально превращается в губку. Прионные заболевания могут возникать спонтанно, передаваться по наследству или через зараженное мясо крупного рогатого скота, больного «коровьим бешенством».

Хотя правительства Великобритании и США приняли меры, чтобы снизить риск заражения человека болезнью Крейтцфельдта-Якоба при употреблении говядины в пищу, новый случай показал, что инфекция может проникать в человека при использовании мяса других животных. Дело в том, что умерший мужчина был любителем беличьего мяса и заядлым охотником на них. По словам ученых, если действительно подтвердится, что у него была CJD, то он будет первой жертвой этого заболевания на территории США. До сих пор в Америке не было ни одного доказанного случая заражения коровьим бешенством у людей.

Я — Кубович

В ноябре 2018 года американские ученые представили доклад, в котором объяснили, почему экскременты у вомбатов имеют редкую кубическую форму. Это необычное свойство делает австралийских сумчатых млекопитающих уникальными в живой природе, поскольку, как правило, кубические структуры получаются лишь искусственным способом, например, при литье пластмассы под давлением.

Исследователи изучили пищеварительную систему вомбатов, погибших под колесами автомобилей. Они накачали воздухом последние несколько сантиметров кишечника умерщвленных млекопитающих и обнаружили, что кубики формируются благодаря изменяющейся упругости стенки кишечника. В некоторых местах кишка хорошо растягивается, что способствует образованию сторон кубика. По мнению ученых, анатомия зада вомбатов поможет людям разработать новые методы промышленного производства кубических структур.

Похитители тел

В июне 2018 года американские исследователи из клиники Мэйо подсчитали, сколько людей страдают от загадочной моргеллоновой болезни — расстройства неизвестной этиологии, при котором люди ошибочно считают, что их тело населяют многочисленные паразиты или неживые патогены в виде волокон. Пациенты абсолютно уверены, что чем-то заражены, и не признают результаты анализов, которые не обнаруживают никаких инородных тел, и не верят врачам, пытающимся их убедить, что волокна на самом деле — это кусочки одежды. Некоторые специалисты считают, что заболевание является психогенным, другие полагают, что моргеллонова болезнь — обычный дерматит.

Согласно данным ученых, общая распространенность заболевания составила 27,3 случая на сто тысяч человек, что намного превышает предыдущие оценки. Это значит, что во всем мире от невидимых «паразитов» страдают около двух миллионов человек. Средний возраст постановки диагноза составляет 60 лет, однако среди пациентов встречаются и дети, и глубокие старики. Чаще всего от бредовой инвазии страдают женщины 40-59 лет, однако статистически значимых различий между мужчинами и женщинами обнаружено не было. Правда, изучаемая выборка ограничилась белыми европеоидами, и у других популяций распространенность ложной инвазии может быть совершенно иной.

Космические октоподы

В августе 2018 года в рецензируемом научном журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology появилась необычная статья международной группы ученых под руководством австралийского иммунолога и астробиолога Эдварда Стила (Edward Steele). Они на полном серьезе выдвинули гипотезу о космическом происхождении осьминогов. По мнению исследователей, некоторые виды головоногих моллюсков не могли возникнуть в результате эволюции.

Они аргументировали эту версию необычным генетическим и поведенческим разнообразием кальмаров, каракатиц и осьминогов. При этом такие сложные анатомические особенности, как нервная система с большим мозгом, камерные глаза (отличающиеся от глаз млекопитающих), изменение окраски, появляются в течение относительно короткого периода времени.

Смелых авторов исследования также заинтересовала ДНК осьминогов, которая сильно отличается от генов более примитивных головоногих — наутилусов. Стил посчитал, что такие особенности никак не могли возникнуть случайным образом, а значит осьминоги попали на Землю в виде яиц, вмерзших в падающие на планету кометы. Чтобы смягчить критику журнала со стороны научного сообщества, редактор Progress in Biophysics and Molecular Biology Денис Ноубл (Denis Noble) заявил, что статья была опубликована для поддержания дискуссии о зарождении жизни и эволюции, поскольку появляется все больше доказательств наличия органических веществ на других небесных телах.

Ночные гости

В мае 2018 года нейробиологи из США и Канады определили область мозга, которая отвечает за ощущение присутствия рядом с человеком сверхъестественного существа. Исследователи попросили 27 добровольцев описать ситуацию, при которой они бы почувствовали связь с высшими силами или божественное присутствие. После этого они слушали аудиозапись, которая воспроизводила эту ситуацию, а в это время их мозг сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии.

Оказалось, что привидения, демоны, ангелы и другие проявления «потустороннего» связаны с нижней теменной долькой (lobulus parietalis inferior). Эта область мозга отвечает за создание чувства контроля над своей собственной волей и восприятия правильного положения тела в пространстве. Если она работает не так, как нужно, рядом с человеком может возникнуть «призрак». Снижение активности дольки способствует мистическому или религиозному опыту, а стимуляция, наоборот, снижает религиозность.

Овечье сердце

В феврале 2018 года ученые Калифорнийского университета (США) сообщили, что они скрестили овцу и человека. Исследователи внедрили в зародыш животного человеческие стволовые клетки, но в очень небольших количествах. Доля чужеродных клеток составила одну штуку на десять тысяч. Поэтому о создании полноценного гибрида, например, овцы с человечьим лицом или мозгом, речи не шло.

Но даже такому эмбриону дали развиваться всего лишь 28 дней, после чего он был уничтожен по этическим соображениям и законам, действующим в стране.

Несмотря на кажущуюся бессмысленность такого эксперимента, у него была довольно понятная цель. Ученые хотели доказать, что создание таких химер в принципе возможно. В будущем такие методы помогут выращивать органы людей внутри животных, пригодные для последующей трансплантации пациенту. Однако для этого необходимо, чтобы в эмбрионе был хотя бы один процент человеческих клеток.