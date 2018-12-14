Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если Интернет исчезнет 

Рамблер 3 часа назад
Интернет настолько вошёл в жизнь, что даже сложно представить себе, как мы жили раньше, не имея доступа к всемирной паутине. В прошлом году появилась данные, что примерно половина жителей планеты имеют доступ в интернет. Но представьте, что будет, если интернет исчезнет прямо сейчас.
1. Проблемы со связью. Бесполезными окажутся спутники и мобильные телефоны, поскольку передающие станции связаны беспроводной связью. Конечно же, мы не сможем пользоваться электронной почтой и социальными сетями.
2. Ограниченный доступ к информации. Сегодня для того, чтобы узнать последние новости, освоить новую область знаний или просто уточнить часы работы нужного заведения, требуется всего лишь включить компьютер или смартфон. При отсутствии интернета придётся вернуться к книгам, газетам и радио.
3. Задержки с доставкой продуктов вплоть до полного исчезновения. Производители и магазины доставляют товары, используя интернет-каналы. Если он будет заблокирован, определённо возникнут сложности.
4. Беспорядки и мародёрство. Люди с зависимостью от интернета начнут паниковать, если связи с миром не будет. Не исключено, что из-за отсутствия оперативной информации и своевременного реагирования в городах начнутся беспорядки, столкновения между группами людей и с полицией и мародёрство. Всё это способно вызвать введение чрезвычайного положения в странах.
А чём ещё угрожает отсутствие интернета, узнайте из ролика.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, смысл которых заключался совсем в другом
Осьминоги под экстази и другие дикие открытия года2
«Услышав ее, враги дрожали от страха»7
Зачем женщины на Руси ели пчел
Женщина решилась на ЭКО из-за некрасивого мужа13
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
07:50
Факты, открывающие глаза на мир
Истории
04:15
Что будет, если Интернет исчезнет
Безумный мир
11:05
Чем удивляют пчелы
Безумный мир
07:56
Природные явления, которые увидели счастливчики
Безумный мир Места
10:18
Каким может быть апокалипсис
Безумный мир
06:01
Сокровища, которые нашли случайно
Вещи Истории
02:31
Послания, зашифрованные в логотипах
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение