Что будет, если Интернет исчезнет

Интернет настолько вошёл в жизнь, что даже сложно представить себе, как мы жили раньше, не имея доступа к всемирной паутине. В прошлом году появилась данные, что примерно половина жителей планеты имеют доступ в интернет. Но представьте, что будет, если интернет исчезнет прямо сейчас.

1. Проблемы со связью. Бесполезными окажутся спутники и мобильные телефоны, поскольку передающие станции связаны беспроводной связью. Конечно же, мы не сможем пользоваться электронной почтой и социальными сетями.

2. Ограниченный доступ к информации. Сегодня для того, чтобы узнать последние новости, освоить новую область знаний или просто уточнить часы работы нужного заведения, требуется всего лишь включить компьютер или смартфон. При отсутствии интернета придётся вернуться к книгам, газетам и радио.

3. Задержки с доставкой продуктов вплоть до полного исчезновения. Производители и магазины доставляют товары, используя интернет-каналы. Если он будет заблокирован, определённо возникнут сложности.

4. Беспорядки и мародёрство. Люди с зависимостью от интернета начнут паниковать, если связи с миром не будет. Не исключено, что из-за отсутствия оперативной информации и своевременного реагирования в городах начнутся беспорядки, столкновения между группами людей и с полицией и мародёрство. Всё это способно вызвать введение чрезвычайного положения в странах.

А чём ещё угрожает отсутствие интернета, узнайте из ролика.