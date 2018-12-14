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Водолаз опустился на дно моря и надулся 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Daily Mail / YouTube
Экстренный подъем на поверхность привел к значительному увеличению размеров рук и груди чилийского водолаза. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Алехандро Рамос (Alejandro Ramos) работал на глубине 30 метров, когда грузовой корабль повредил шланг, по которому подавался сжатый воздух для дыхания. Мужчине пришлось срочно подниматься на поверхность.
При быстром всплытии водолазам угрожает декомпрессионная болезнь: газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в кровь в виде пузырьков, блокируя кровоток и разрушая стенки клеток и сосудов. В тяжелых случаях это может привести к гибели. Рамос остался жив, но прибавил 30 килограммов веса, а его бицепсы и грудные мышцы раздулись до огромного размера.
После происшествия водолаз избегал показываться на людях и подумывал о самоубийстве. Из-за отсутствия денег он не мог позволить себе обратиться за медицинской помощью, пока его случаем не заинтересовались в медицинском центре ВМФ в Лиме. По заключению специалиста, проблема Рамоса вызвана пузырьками азота в его жировых тканях. Ему предстоит долгое лечение и серия пластических операций.
В 2008 году сообщалось, что военно-морские силы Великобритании на протяжении нескольких десятилетий использовали козлов для изучения декомпрессионной болезни. Эти животные были выбраны в связи со сходством строения козлиного и человеческого черепов.
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