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В Сети обсуждают иллюзию с бегущим по небу парнем 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Imgur
Один из завсегдатаев Reddit опубликовал на страничке удивительное видео. Может показаться, что по небу бежит человек, а в озере под ним отражается его фигура.
Imgur
Ролик быстро завоевал популярность. Но пользователи быстро «раскусили» обман: оказывается, ранее на том же портале было размещено оригинальное видео, которое на самом деле изначально было опубликовано в перевернутом виде.
Однако, просмотревшие его люди, поначалу тоже были крайне удивлены: получается, что мужчина, сбросив одежду, легко побежал по воде.
Imgur
Но и этот секрет внимательные пользователи все же разгадали. На самом деле герой ролика отталкивается вовсе не от водной глади. Поверхность озера затянута идеально гладким и прозрачным льдом, который очень легко принять за воду. Кроме того, догадаться, что на улице мороз, в видео мешает то, что на берегах водоема видно зеленую траву.
Оба видеоролика удивили и позабавили пользователей, а некоторые комментаторы восхищались тем, что герою ролика удалось ни разу не поскользнуться.
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