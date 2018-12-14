В Сети обсуждают иллюзию с бегущим по небу парнем

Один из завсегдатаев Reddit опубликовал на страничке удивительное видео. Может показаться, что по небу бежит человек, а в озере под ним отражается его фигура.

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Ролик быстро завоевал популярность. Но пользователи быстро «раскусили» обман: оказывается, ранее на том же портале было размещено оригинальное видео, которое на самом деле изначально было опубликовано в перевернутом виде.

Однако, просмотревшие его люди, поначалу тоже были крайне удивлены: получается, что мужчина, сбросив одежду, легко побежал по воде.

Imgur

Но и этот секрет внимательные пользователи все же разгадали. На самом деле герой ролика отталкивается вовсе не от водной глади. Поверхность озера затянута идеально гладким и прозрачным льдом, который очень легко принять за воду. Кроме того, догадаться, что на улице мороз, в видео мешает то, что на берегах водоема видно зеленую траву.

Оба видеоролика удивили и позабавили пользователей, а некоторые комментаторы восхищались тем, что герою ролика удалось ни разу не поскользнуться.