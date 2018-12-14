Мужчина живет в собачьей будке и ест сухой корм

Житель Пенсильвании по имени Гэри Мэттьюс всерьез считает себя собакой и ведет полноценную собачью жизнь. Взрослый мужчина носит ошейник и спит в собачьей будке, уверяя, что такая «постель» гораздо удобнее обычной кровати.

Питается Гэри тоже совсем не по-человечески: он ест сухой собачий корм, а самым замечательным лакомством считает молочные косточки и печенье для животных.

Boomer The Dog

Развлекается Мэттьюс так же, как и другие псы в округе: гоняется за автомобилями, зарывает косточки на заднем дворе и с удовольствием играет в мячик.

Мужчина называет себя Брумер и требует, чтобы окружающие приняли его образ жизни. Надо отметить, что «превратиться в собаку» Гэри решил еще в детстве. на мальчика оказал большое впечатление сериал, в котором бродячая собака путешествовала по миру и помогала людям. История так понравилась маленькому Гэри, что он решил жить жизнью Брумера (такой была кличка пса из телефильма).

Boomer The Dog

Правда, воплотить свою идею в жизнь Мэттьюс смог, только спустя годы.