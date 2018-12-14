Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина живет в собачьей будке и ест сухой корм 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Boomer The Dog
Житель Пенсильвании по имени Гэри Мэттьюс всерьез считает себя собакой и ведет полноценную собачью жизнь. Взрослый мужчина носит ошейник и спит в собачьей будке, уверяя, что такая «постель» гораздо удобнее обычной кровати.
Питается Гэри тоже совсем не по-человечески: он ест сухой собачий корм, а самым замечательным лакомством считает молочные косточки и печенье для животных.
Boomer The Dog
Развлекается Мэттьюс так же, как и другие псы в округе: гоняется за автомобилями, зарывает косточки на заднем дворе и с удовольствием играет в мячик.
Мужчина называет себя Брумер и требует, чтобы окружающие приняли его образ жизни. Надо отметить, что «превратиться в собаку» Гэри решил еще в детстве. на мальчика оказал большое впечатление сериал, в котором бродячая собака путешествовала по миру и помогала людям. История так понравилась маленькому Гэри, что он решил жить жизнью Брумера (такой была кличка пса из телефильма).
Boomer The Dog
Правда, воплотить свою идею в жизнь Мэттьюс смог, только спустя годы.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Встреча подруг на телешоу озадачила зрителей
Загадка «Прекрасной шоколадницы» Лиотара
Вещи, смысл которых заключался совсем в другом
Осьминоги под экстази и другие дикие открытия года
«Услышав ее, враги дрожали от страха»7
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
03:47
С чего началась карьера Элвиса Пресли
Люди
07:50
Факты, открывающие глаза на мир
Истории
04:15
Что будет, если Интернет исчезнет
Безумный мир
11:05
Чем удивляют пчелы
Безумный мир
07:56
Природные явления, которые увидели счастливчики
Безумный мир Места
10:18
Каким может быть апокалипсис
Безумный мир
06:01
Сокровища, которые нашли случайно
Вещи Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение