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Обнаружено письмо девочки Санте 120-летней давности 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании обнаружили письмо от 1898 года, написанное пятилетней девочкой и адресованное Санте Клаусу. Об этом сообщает «Би-би-си».
Письмо было найдено в книге, которую некто принес в благотворительную лавку. На данный момент находка выставлена на всеобщее обозрение в магазине игрушек в английском городе Кентербери.
В письме от 2 декабря 1898 года девочка по имени Марджори (Marjorie) из Истборна просит подарить ей на Рождество игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее котенка по кличке Киттикинс.
Работница магазина Лили Берчолл (Lily Birchall), чей отец обнаружил конверт, вознамерилась отыскать потомков Марджори и показать им находку. Из письма известны только имя девочки и адрес ее проживания. «Мой отец попытался отыскать дом, указанный на конверте, но, похоже, это совсем другое здание», — посетовала Берчолл. Она и отец предполагают, что дом автора послания был уничтожен в Первой мировой войне.
В 2015 году пользователи Reddit принялись присылать открытки на Рождество мальчику, живущему на одном из британских островов Аут-Скеррис. 10-летний Арон Андерсон оказался единственным учеником в свое школы (на всем острове жили всего 65 человек), за что был прозван «самым одиноким школьником».
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