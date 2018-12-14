Врач объяснил девушке, что она — мужчина

Любопытный случай произошел недавно в Китае. Девушка обратилась к гинекологу с проблемой: она уже год была замужем, но все никак не могла забеременеть. Ответ врача поверг пациентку в шоковое состояние.

26-летняя китаянка обратилась к гинекологу со своей проблемой. Девушка все никак не могла забеременеть. После года безуспешных попыток она пришла к врачу на обследование. То, что она услышала от медика, повергло девушку в шоковое состояние.

Врач диагностировал у девушки синдром нечувствительности к андрогенам, возникший в результате гормонального сбоя. Оказалось, что барышня обладает женской внешностью, но такие сугубо женские внутренние органы, как матка и яичники, у нее попросту отсутствуют. То есть биологически такой пациент может считать себя мужчиной, женщиной или интерсексом. Подобное случается примерно у 1,7% людей на планете, сообщает «Спид-инфо».