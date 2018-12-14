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Врач объяснил девушке, что она — мужчина 

Аргументы Недели 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Любопытный случай произошел недавно в Китае. Девушка обратилась к гинекологу с проблемой: она уже год была замужем, но все никак не могла забеременеть. Ответ врача поверг пациентку в шоковое состояние.
26-летняя китаянка обратилась к гинекологу со своей проблемой. Девушка все никак не могла забеременеть. После года безуспешных попыток она пришла к врачу на обследование. То, что она услышала от медика, повергло девушку в шоковое состояние.
Врач диагностировал у девушки синдром нечувствительности к андрогенам, возникший в результате гормонального сбоя. Оказалось, что барышня обладает женской внешностью, но такие сугубо женские внутренние органы, как матка и яичники, у нее попросту отсутствуют. То есть биологически такой пациент может считать себя мужчиной, женщиной или интерсексом. Подобное случается примерно у 1,7% людей на планете, сообщает «Спид-инфо».
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