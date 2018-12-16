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Кот проехал пол-Канады в коробке 

Рамблер 5 часов назад
Фото: facebook.com/jackie.lake.16
Удивительную историю кота-путешественника рассказал портал CTV News.
Жаклин Лейк из Новой Шотландии в Канаде в прошлую пятницу потеряла любимого кота Балу. Вместе с семьей Жаклин все выходные искала питомца, опрашивали соседей и осматривали окрестности. Жаклин даже опубликовала призыв о помощи в Facebook, но все было напрасно.
В понедельник Жаклин позвонила представительница курьерской службы Purolator из Монреаля, которая поинтересовалась, отправляла ли она кота по почте. Тогда Жаклин вспомнила, что накануне отправила несколько коробок другу в Калгари. очевидно, кот забрался в одну из коробок. К счастью, любопытный Балу не пострадал, потому что на полпути выбрался из посылки и был обнаружен водителем службы доставки.
Кота-путешественника приютила Монреальская организация SPCA, а волонтеры Freedom Drivers отправили его обратно домой, но уже не в посылке.
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