Мать вызвала полицию, что разбудить сына в школу

Тот случай, когда даже материнскому терпению приходит конец.

Кристал Таунс из Мичигана настолько устала каждый день со скандалом поднимать в школу своего четырнадцатилетнего сына, что вызвала полицию.

Дело в том, что Закари регулярно опаздывает в школу, что негативно отражается на его успеваемости. Мать рассказала, что на прошлой неделе Закари обвинил свою сестру в том, что она вовремя его не разбудила.

В этот раз Кристал решили прибегнуть к помощи властей. Офицер полиции спокойно отреагировал на вызов, разбудил подростка и отвел его в школу. Кстати, мальчик не обижается на мать и признается, что чересчур ленив и очень любит поспать. По его словам, он понимает поступок матери и даже готов поработать над своим поведением.

Кристал также уверена, что поступила правильно, и не сомневается, что сделала бы это снова, чтобы получить желаемый результат.