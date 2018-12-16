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Мать вызвала полицию, что разбудить сына в школу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Тот случай, когда даже материнскому терпению приходит конец.
Кристал Таунс из Мичигана настолько устала каждый день со скандалом поднимать в школу своего четырнадцатилетнего сына, что вызвала полицию.
Дело в том, что Закари регулярно опаздывает в школу, что негативно отражается на его успеваемости. Мать рассказала, что на прошлой неделе Закари обвинил свою сестру в том, что она вовремя его не разбудила.
В этот раз Кристал решили прибегнуть к помощи властей. Офицер полиции спокойно отреагировал на вызов, разбудил подростка и отвел его в школу. Кстати, мальчик не обижается на мать и признается, что чересчур ленив и очень любит поспать. По его словам, он понимает поступок матери и даже готов поработать над своим поведением.
Кристал также уверена, что поступила правильно, и не сомневается, что сделала бы это снова, чтобы получить желаемый результат.
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