Заключенного приговорили к просмотру «Бэмби»

Дэвид Берри-младший — браконьер из Соединенных Штатов — убил более нескольких сотен оленей, за что был представлен перед судом.

Судья штата Миссури, который занимался делом браконьера, вынес весьма необычный приговор: помимо заключения под стражей, которое продлится как минимум год, штрафа в размере 51 тысячи долларов, обязательного к уплате, лишения лицензии на охоту и рыбалку, Берри-младший обязан будет каждый месяц пересматривать мультфильм "Бэмби".

Приговор вступает в силу совсем скоро, уже с 23 декабря Дэвид и его подельники, которые, правда, убили намного меньше животных, обязаны будут выполнить его условия.

Хоть идея с принудительным просмотром мультфильма заключенным и кажется очень нестандартной, может, в этом и есть ее прелесть, и это действительно поможет жестокому браконьеру изменить свои взгляды?