Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заключенного приговорили к просмотру «Бэмби» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма "Бэмби"
Дэвид Берри-младший — браконьер из Соединенных Штатов — убил более нескольких сотен оленей, за что был представлен перед судом.
Судья штата Миссури, который занимался делом браконьера, вынес весьма необычный приговор: помимо заключения под стражей, которое продлится как минимум год, штрафа в размере 51 тысячи долларов, обязательного к уплате, лишения лицензии на охоту и рыбалку, Берри-младший обязан будет каждый месяц пересматривать мультфильм "Бэмби".
Приговор вступает в силу совсем скоро, уже с 23 декабря Дэвид и его подельники, которые, правда, убили намного меньше животных, обязаны будут выполнить его условия.
Хоть идея с принудительным просмотром мультфильма заключенным и кажется очень нестандартной, может, в этом и есть ее прелесть, и это действительно поможет жестокому браконьеру изменить свои взгляды?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка чуть не лишилась выигрышного билета
Убийцу оленей приговорили к просмотру «Бэмби»
В Египте раскопали гробницу XVIII династии
Тайная канцелярия: Скуратов, Ушаков, Берия
Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:02
Известные люди, существование которых не доказано
Люди Истории
07:18
Интернет-загадки, которые так и не поняли
Безумный мир Вещи
10:53
Люди, выжившие на необитаемых островах
Люди Истории
06:23
Факты, которые наука не объясняет
Истории Вещи
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
03:47
С чего началась карьера Элвиса Пресли
Люди
07:50
Факты, открывающие глаза на мир
Истории
04:15
Что будет, если Интернет исчезнет
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение