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Интернет-загадки, которые так и не поняли 

Рамблер 25 минут назад
Биткоин появился в 2009 году, и сегодня мало кто не слышал о виртуальной валюте хотя бы мельком. Биткоина заинтересовались не только финансовые воротилы, но и преступный мир. Любопытно, что история возникновения биткоина покрыта тайной. Ещё в конец прошлого века появились идеи о создании виртуального платёжного средства, но только в начале нового тысячелетия оно действительно было создано. Приписывают разработку и выпуск биткоинов Сатоси Накамото, однако никто не может достоверно сказать, кто этот человек. Не исключено также, что это не один изобретатель, а группа разработчиков, работающих под псевдонимом. Так или иначе, Сатоси Накамото нажил состояние на своём проекте.
Ещё одна интернет-загадка, над которой бьются специалисты и любители тайн, — записи Джона Тайтора. Этот человек в 2000-м году начала писать в интернете описания своих путешествий. Но не обычных, а путешествий во времени. Через некоторое время он начал писать предупреждения человечеству якобы из 2036 года. Некоторые из предсказаний не сбылись, но Джон заявил, что он живёт в параллельной реальности, так что прогнозы не всегда точно. Некоторые считают, что таким образом развлекаются шутники, но кое-кто серьёзно относится к историям Джона Тайотора. Кстати, его личность так не и была рассекречена.
Смотрите видео и узнайте о других тайнах интернета.
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