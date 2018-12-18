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Американка чуть не лишилась выигрышного билета 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Монтана чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет, но брат успел вовремя ее предупредить. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Вирджиния Буско-Гевальд (Virginia Busko-Gewald) рассказала, что не играет в лотерею в отличие от своего азартного брата Кена. Но в начале декабря она отправилась в магазин, увидела стойку с билетами и решила тоже попробовать. Она не знала названия лотерей, поэтому купила то, что ей порекомендовал консультант: билет в лотерею Powerball. «Я не воспринимала это всерьез. Исключительно как шутку!» — призналась американка.
Женщина проверила выигрышные числа, увидела, что у нее совпадают пять номеров из шести, и решила, что она ничего не выиграла. Буско-Гевальд уже собиралась выкинуть билет, когда брат перепроверил его за ней и объявил ошарашенной сестре, что она выиграла 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
Американка планирует потратить часть денег на поездки к родственникам. Сначала она собирается слетать в Корею к племяннику, а затем в Нью-Йорк к племяннице.
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