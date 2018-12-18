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Лайфхаки, которыми пользуются животные 

Рамблер 1 час назад
В последнее время в моду вошли лайфхаки, особые приёмы, облегчающие жизнь. Но строго говоря, лайфхаки — не новость, ведь ими давно пользуются животные.
1. Каланы, они же морские бобры, питаются моллюсками. А вот для того, чтобы открывать раковины, они пользуются камнями, с помощью которых разбивают панцирь. Кстати, у каланов на теле есть «карман», куда они прячут камень.
2. Пауки-птицееды держат домашних животных. Они заводят лягушек, чтобы защищать отложенные яйца. Яйцами пауков любят лакомиться муравьи, а лягушки пожирают насекомых, сберегая яйца хозяина. За это птицееды защищают лягушек от хищников.
3. Альбатросы научились спать в воздухе. Это довольно крупные птицы, размах крыльев некоторых видов превышает 3 метра. Птицы давно освоили парение с помощью крыльев, что помогает им летать, затрачивая мало энергии. При этом время от времени они засыпают, но умудряются не терять направление и не снижаться.
4. Белые медведи умеют удалят влагу из шерсти, ползая по снегу. Это особенность необходима им, ведь после трапезы медведи любят купаться, а вот высохнуть на солнце во льдах им сложно. Поэтому-то они так забавно ползают по снегу, чтобы высушить шерсть.
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