Англичанин 3 месяца питается только воздухом

Некоторые люди уверяют, что у них получилось отказаться от приёма пищи и стать "солнцеедами" или питаться воздухом, но проверить это достаточно сложно, ведь не поведешь же их на обследование в клинику?

Житель Великобритании по имени Хай Хо уверяет, что ему удалось отказаться от употребления пищи и он чувствует себя превосходно.

38-летний мужчина утверждает, что отказался от приёма еды несколько месяцев назад и максимум что позволяет себе Хай, иногда употребить мятные драже, которые очень любит. Удивительно и то, что мужчина работает доставщиком пиццы, но его нисколько не смущает его работа и он абсолютно равнодушен к ароматам пиццы.

В последнее время появилось всё больше сторонников теории, которая основывается на отказе от привычной пищи и заменой солнечными лучами и другими природными "дарами". Ученые уверяют, что подобные эксперименты над своим здоровьем довольно опасны и не стоит отказываться от пищи и морить себя голодом.

По внешнему виду Хая не скажешь, что он голодает и его вес состовляет 82 килограмма. Некоторые из людей считают его слова обманом и думают, что он в тайне съедает по несколько пицц за раз.

Но англичанин уверяет, что с раннего детства не очень любил употреблять пищу и родителям приходилось заставлять его. Как знать, может его слова и правдивы!