Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Англичанин 3 месяца питается только воздухом 

13 Новостей.ru 5 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Некоторые люди уверяют, что у них получилось отказаться от приёма пищи и стать "солнцеедами" или питаться воздухом, но проверить это достаточно сложно, ведь не поведешь же их на обследование в клинику?
Житель Великобритании по имени Хай Хо уверяет, что ему удалось отказаться от употребления пищи и он чувствует себя превосходно.
38-летний мужчина утверждает, что отказался от приёма еды несколько месяцев назад и максимум что позволяет себе Хай, иногда употребить мятные драже, которые очень любит. Удивительно и то, что мужчина работает доставщиком пиццы, но его нисколько не смущает его работа и он абсолютно равнодушен к ароматам пиццы.
В последнее время появилось всё больше сторонников теории, которая основывается на отказе от привычной пищи и заменой солнечными лучами и другими природными "дарами". Ученые уверяют, что подобные эксперименты над своим здоровьем довольно опасны и не стоит отказываться от пищи и морить себя голодом.
По внешнему виду Хая не скажешь, что он голодает и его вес состовляет 82 килограмма. Некоторые из людей считают его слова обманом и думают, что он в тайне съедает по несколько пицц за раз.
Но англичанин уверяет, что с раннего детства не очень любил употреблять пищу и родителям приходилось заставлять его. Как знать, может его слова и правдивы!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Восьмиклассница»: кем была героиня песни Цоя
Как крепостные отдыхали в парках аттракционов
Клады, которые до сих пор ищут в России2
«Самый толстый мальчик в мире» похудел вдвое
Новая оптическая иллюзия с водой появилась в Сети
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
04:26
Что случилось с первой женой Хворостовского
Люди
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
06:21
Ошибки инженеров, которые обошлись слишком дорого
Безумный мир Истории
05:50
Необычные вещи, найденные в океане
Безумный мир Вещи
10:03
Вещи, которые исчезнут к концу века
Безумный мир Вещи
15:02
Известные люди, существование которых не доказано
Люди Истории
10:10
Лайфхаки, которыми пользуются животные
Безумный мир
10:09
Гигантские вещицы, поражающие размерами
Вещи Люди
07:18
Интернет-загадки, которые так и не поняли
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение