Вещи, которые исчезнут к концу века

В последние десятилетия жизнь многократно ускорилась. То, что вчера казалось несбыточной мечтой, сегодня уже стало привычным и банальным. В ближайшее время учёные наверняка придумают новинки, которые пока сложно вообразить, и они заменят вещи, которыми мы сейчас активно пользуемся. Итак, что же мы потеряем в скором времени?

1. Ключи и пароли. Это довольно ненадёжные способы идентификации: обычные ключи легко потерять, а пароли — взломать. На смену им уже идут биометрические идентификаторы: отпечатки пальцев, сетчатка глаз, голос.

2. Некоторые профессии. Сегодня многие производства автоматизированы почти полностью: людей заменили роботы. Процессы роботизации идут всё активнее, так что отдельным профессии в ближайшие десять лет уйдут в прошлое.

3. Эффективные антибиотики. А вот эта перспектива выглядит удручающей. Из-за того, что люди начали употреблять антибиотики бесконтрольно, появляются новые штаммы бактерий, устойчивые к антибактериальным препаратам. Учёным предстоит в ближайшее время начать разработку новых видом медикаментов, иначе болезни отбросят нас в Средневековье.

Почему мы сможем вскоре отказаться от презервативов, исчезнут ли заводы-гиганты и будут ли оперировать нас роботы? Узнайте об этом из видео.