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Необычные вещи, найденные в океане 

Рамблер 2 часа назад
Летом 2016 года дайверы, совершавшие погружения возле калифорнийского побережья, обнаружили в глубине вод странное существо фиолетового цвета. Существо было похоже на шар, но пока специалисты так и не смогли разобраться, что или кто это.
Необычные находки постоянно делаются в океане. Это могут быть и сокровища затонувших, и древние окаменелости, и даже утопленные смартфоны. Но иногда получается обнаружить на дне нечто куда более любопытное.
Одно из самых удивительных явлений — подводный водопад. На планете их несколько, но самый крупный находится в Датском проливе. Обнаружившие его учёные выяснили, что он колоссален: его высота 5,3 километра. Ежесекундно в пропасть обрушивается 56 миллионов кубометров воды, что в 2 000 раз больше, чем в Ниагарском водопаде.
А вот другая находка учёных озадачила. Человек пока изучил лишь поверхностные слои океана, а вот заглянуть вглубь нам пока сложно. Не исключено, что в толще вод обитают животные, которые таят массу секретов. Подтверждают это рыбы и животные, которых иногда ловят рыбаки или дайверы, и которых мы совсем не знаем. В 1938 году у берегов ЮАР выловили латимерию. Рыба считалась до того момента вымершей 65 миллионов лет назад, так что живая особь стала сенсацией.
Смотрите ролик и узнайте о других находках, которые сделали в океане.
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