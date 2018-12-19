Ошибки инженеров, которые обошлись слишком дорого

Каждый совершает ошибки, но в большинстве случаев они не имеют далеко идущих последствий. Но вот иногда за ошибки одного-двух человек приходится расплачиваться колоссальными деньгами, временем и даже жизнями. Эти инженерные просчёты чуть не привели к катастрофам.

1. Американская орбитальная станция Skylab была запущена в мае 1973 года. За несколько месяцев на ней побывало три экспедиции, но через 6 лет станция вошла в атмосферу Земли и разрушилась. Но уничтожение станции не планировалось, это произошло из-за некорректных расчётов. Дело в том, что за то время, что Skylab находилась на орбите, возросла активность Солнца, которую при расчёте параметров станции не учли. Это привело к повышению плотности атмосферы на высоте, где вращалась станция, из-за чего Skylab начала снижаться. Поднять её не представлялось возможным, поскольку собственным двигателем она оснащена не была. В итоге и было принято решение об уничтожении станции.

2. Отель Hyatt Regency принимал обеспеченных гостей, прибывавших в Канзас-Сити в США. «Фишкой» гостиницы были роскошные подвесные галереи, подвешенные к потолку над зоной лобби. Конструкции из стекла, стали и бетона соединяли два крыла отеля на уровне второго, третьего и четвёртого этажей. Современное решение действительно смотрелось впечатляющее и привлекало туристов. Каждая галерея имела длину 37 метров и весила 29 тонн. 17 июля 1981 года в гостинице проходила вечеринка, Гости прогуливались по галереям, и те в какой-то момент не выдержали: сначала пролёты прогнулись, потом разрушились. Расследование инцидента показало, что галереи не были рассчитаны на значительную нагрузку, инженеры не провели должны расчёты и не обнаружили недостатков конструкции. За это заплатили жизнями 114 погибших при обрушении и 216 человек, получивших ранения.