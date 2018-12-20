Вся правда о рептилоидах с Нибиру 

Если вы читаете эту статью, то поздравляю, мы пережили очередной конец света и вторжение рептилоидов с Нибиру, о которых ежедневно рассказывают СМИ.
От огромного потока новостей о таинственной планете Нибиру невольно задумываешься, почему такие статьи так популярны, и как в них можно верить, имея под рукой тысячи научных работ и книг, доказывающих обратное.
Планета Нибиру и рептилоиды — не единственное мракобесие, встречающееся в Сети, но сегодня хочется остановиться именно на них. Если вы вдруг не знаете, что это такое, то рассказываю:
Нибиру — таинственная планета Х, чья орбита в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. На планете живут сверхразумные существа — рептилоиды, которые безуспешно пытаются захватить Землю, — именно так пишут о планете сторонники антинаучной теории о существовании Нибиру.
Откуда ноги растут
Эта теория появилась в начале 2000-х благодаря американскому писателю азербайджанского происхождения Захарию Ситчину, который считает, что за Плутоном скрывается таинственная планета Нибиру.
Ситчин утверждает, что первые о планете узнали шумеры, которые в своей мифологии рассказали о таинственной планете, с которой спустились божества аннунаки после столкновения Нибиру с Тиаматом — планетой, находившейся между Марсом и Юпитером.
Автор утверждает, что в результате этого столкновения и родилась Земля, на которой поселились аннунаки. Они, являясь божествами со сверхразумом, решили создать для себя рабочую силу (рабов) для облагораживания Земли. Скрестив свои гены с генами Homo erectus у них получился человек.
С тех пор в каждом из нас есть гены древних аннунаки, а Нибиру, которая чудным образом выжила после столкновения, каждые 3600 лет возвращается к Земле, чтобы ее уничтожить.
Такая вот незамысловатая, но очень захватывающая теория, быстро разошлась в массы, и сторонники антинаучных идей быстро ее подхватили.
«Сейчас все объясню»
Работой Захария Ситчина сразу же заинтересовались ученые — астрономы, археологи, историки и лингвисты. На вопрос, откуда у автора такая уверенность в собственной теории, он спокойно заявлял: «Почитайте сами древние шумерские тексты, там все написано».
Ученые так и сделали. Так как еще 20 лет назад шумерские тексты могли переводить только профессиональные лингвисты, доказать правдивость книг Ситчина было проблематично: обычные люди проверить подлинность текста не могли, а переводчики, которых можно было по пальцам пересчитать, были заняты более важными работами.
Но с ростом популярности теории научное сообщество решило проверить тексты писателя. И тут началось самое интересное. Оказалось, что перевод Ситчина неверный, а Нибиру, которую автор считает планетой, даже теоретически не может существовать в рамках нашей Вселенной.
Ниби́ру, или Неберу, с шумерского языка переводится как «место пересечения, переправа, центр», поэтому в древних текстах это слово так часто и употреблялось. В качестве переправы, не планеты.
Существование такой планеты отвергает и астрономия. Сценарий Ситчина, где Нибиру возвращается во внутреннюю Солнечную систему каждые 3600 лет, подразумевает орбиту с большой полуосью в 235 астрономических единиц, с отдалением от пояса астероидов в 12 раз, дальше Плутона.
Вероятность такого движения планеты не раз проверялась астрономами и физиками, которые математически доказали, что такое перемещение планеты в реалиях Солнечной системы невозможно — Нибиру уже во второй свой оборот столкнулась бы с другими планетами.
Настораживает и описание жизни на таинственной планете — автор заверяет, что климат на Нибиру был мягкий, теплый, плодотворно влияющий на развитие существ со сверхразумом. Примечательно, что большую часть своего существования планета проводит где-то за Нептуном, вероятно, рядом с поясом Койпера.
Если обратиться к астрономии, выясняется, что жизнь рядом или в поясе Койпера просто невозможна: нет солнечного света и тепла, и температура приближается к -270 °C. Но, видимо, для жителей Нибиру это «мягкий, теплый климат».
На сегодняшний день есть множество научных работ, которые отвергают существование планеты Нибиру. Но за Плутоном действительно есть другие планеты. Например, недавно мы рассказывали о карликовой планете Farout, которая находится в 18 миллиардах километров от нас.
Но эти планеты никак не связаны с тем, что говорил Ситчин. Помимо астрономов и физиков, антинаучность работы Захария Ситчина подтверждают и лингвисты, которые представили правильный перевод шумерских табличек.
Любимчики СМИ
Несмотря на то, что автор книг о рептилоидах с Нибиру умер 9 лет назад, его труды практически ежедневно вспоминают СМИ. И если Захарий Ситчин хотя бы пытался объяснить свои теории с точки зрения науки, то журналисты руководствуются только своей фантазией и громкими заголовками.
Нибиру и рептилоиды уже стали своеобразным интернет-мемом. Издания, которые пишут о плоской Земле и пришельцах, так и продолжат писать, ведь это их фишка. Конечно, нужно бороться с такими антинаучными статьями и авторами-мракобесами, например, посредством просвещения. Для этого существуют научно-популярные фильмы, книги, лекции, — рассказал «Ридусу» научный журналист, борец с мракобесием, редактор портала «Антропогенез.ру», Александр Соколов.