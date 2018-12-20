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Факты, которые стоит узнать 

Рамблер 2 часа назад
Знаете ли вы, что самый крупный производитель фейерверков в мире — Китай? В этой стране производят 90 процентов всех фейерверков. Этот занятный факт вряд ли что-то изменит в вашей жизни, зато вы всегда сможете поразить эрудицией окружающих. А вот ещё несколько фактов о нашем мире.
1. Подвесной мост над Ниагарским водопадом — первый в мире подвесной мост, по которому пустили железнодорожный состав.
2. Сын американского политика Леланда Стэнфорда умер в 15-летнем возрасте. Тогда Леланд и его супруга Джейн решили увековечить память мальчика и в 1885 году организовали Стэнфордский университет.
3. Младенцы начинают видеть сразу после рождения, но их зрение размыто.
4. Ледниковый щит Антарктиды в некоторых местах достигает толщина 79 километров.
5. В 2000-м году учёные выяснили, что при падении на воду снежинки издают очень громкий звук. Человек его не слышит, но вот морские обитатели его пугаются.
6. Гора Эверест названа в честь британского геодезиста Джорджа Эвереста, исследования которого подтвердили, что гора — самая высокая на Земле.
7. Римский политик Марк Лициний Красс, живший в первом веке до нашей эры, создал пожарную команду. Пожарные прибывали на место происшествия, но перед началом тушения договаривались с владельцем о цене работ. Если цена оказывалась низкой, пожарные просто наблюдали за зрелищем.
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