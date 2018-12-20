В таинственном астероиде признали зонд инопланетян

Западные астрономы заявили, что человечество может пропустить первый контакт с внеземными цивилизациями. Изучаемый ими астероид Оумуамуа с большой скоростью удаляется от Земли.

Странный космический объект намного ярче обычной кометы. Он был открыт в 2017 году, когда попал в Солнечную систему.

Ученые считают, что Оумуамуа мог быть послан пришельцами. Однако проблема в том, что теперь астероид стремительно улетает от нашей планеты. Гость из недр Вселенной движется по параболе, передает The Sun.

Ряд исследователей высказали смелое предположение о том, что таинственный объект может быть инопланетным зондом, но теперь этого узнать не получится. Исследователи также обратили внимание на то, что астероид движется под воздействием солнечного излучения. По мнению астрофизиков, Оумуамуа мог когда-то быть "солнечным парусом" для инопланетян.

Другие же эксперты придерживаются мнения, что если астероид был послан внеземными цивилизациями, то излучал бы радиосигнал. Оумуамуа мог прибыть с одной из четырех систем с карликовой звездой в центре, откуда он начал свой путь более миллиона лет назад.

Ученые могут окончательно определиться с происхождением загадочного астероида после 2021 года. Именно тогда будет готов подробный обзор звездного неба от телескопа Gaia.