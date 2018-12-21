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Животные, предпочитающие гаджеты и белье 

Рамблер 2 часа назад
Вам доводилось когда-нибудь сталкиваться с дерзкими ограблениями? Эти животные решились на отчаянные шаги: они обкрадывают людей и сородичей, причём тащат всё, что попадается под руку. Еда и телефоны, бумажники и ключи от машины, яркие вещицы и нижние бельё — от лап и клювов грабителей ничто не укроется.
В ролике вас ждут маленькие собачки, пользующиеся ростом, чтобы стащить безделушки, и большие псы, которые хватают нужные вещи и убегают с ними от хозяев. Здесь же демонстрируют умение выхватывать прямо на лету вкусняшки вороны и попугаи, а обезьянам просто нет равным в искусстве неожиданных налётов. Оказывается, и очаровательные дельфины и спокойные слоны способны на безрассудство — даже эти животные могут играючи выбить различные предметы из рук. Хотя чаще всего питомцы крадут у других еду, встречаются среди животных-воришек и эстеты, которые предпочитают гаджеты, бумажники и даже нижнее бельё. И только обезьянки в очередной раз подтверждают, что у них есть интеллект, и тащат у растерявших внимательность гуляк дорогие планшеты и телефоны.
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Безумный мир , Видео
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